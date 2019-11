Vrijgesproken voor hinderen onderzoek na weigeren geven paswoord Christophe Maertens

27 november 2019

10u42 0 Heuvelland Een jongeman (19) uit Heuvelland werd door de rechter in Ieper vrijgesproken nadat hij weigerde het paswoord of zijn vingerafdruk voor zijn gsm te geven in het kader van een drugsonderzoek.

“Het is een principezaak, maar die man heeft wel degelijk een onderzoek gehinderd”, zei de openbare aanklager op de rechtbank van Ieper. De jongeman moest er zich verantwoorden omdat hij zijn wachtwoord of zijn vingerafdruk voor zijn gsm weigerde te geven nadat de onderzoeksrechter dat had gevraagd. De beklaagde was betrokken bij een drugszaak, waarvoor hij ondertussen een werkstraf kreeg van 160 uur. In het kader van dat onderzoek wilden de speurders een mapje op de gsm van de man bekijken. Die weigerde echter zijn paswoord of zijn vingerafdruk te geven. “Mijn privacy is belangrijker”, zei de man. “Het louter weigeren van het geven van een paswoord is voldoende om te worden gedagvaard”, aldus de openbare aanklager. “Die man heeft het recht te zwijgen, maar niet om een onderzoek te hinderen. Als iedereen zo gaat beginnen, dan wordt het een mooie boel.” Meester Kristof Gheysen, die de beklaagde verdedigde, merkte op dat een verdachte nooit moet meewerken aan zijn eigen vervolging.

Handeling

De rechtbank volgde de stelling van de raadsman van de beklaagde en sprak de jongeman vrij. Het verplichten van iemand om zijn medewerking te verlenen in een onderzoek waarbij hij dreigt in de gevangenis te vliegen, is immers in strijd met het zwijgrecht. Dat niet alleen het geven van een paswoord, maar ook het geven van een vingerafdruk in de dagvaarding was opgenomen, is opmerkelijk. Het is immers veel vanzelfsprekender om het zwijgrecht toe te passen op het weigeren te geven van een paswoord dan op het geven van een vingerafdruk, wat eigenlijk een handeling is. Ondertussen tekende het openbaar ministerie beroep aan tegen het vonnis, wat wil zeggen dat de zaak zal worden overgedaan voor het hof van beroep in Gent.