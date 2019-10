Vreemde instrumenten en eigenzinnige covers in Muziekcentrum Dranouter Christophe Maertens

01 oktober 2019

15u47 1 Heuvelland In de agenda van Muziekcentrum Dranouter staan in het najaar enkele mooie namen gepland.

Op vrijdag 11 oktober is er een gratis Foyerconcert in het muziekcentrum van Dranouter. “Aurélie Dorzée en Tom Theuns nodigen de legendarische meester-koperblazer Michel Massot uit om samen een elixir te brouwen uit extracten van Europese folklore”, zegt directeur Bavo Vanden Brouck. “Het is een slimme mix geworden die beelden oproept van oude schilderijen, verre landen, Oosterse klanken en middeleeuwse ballades. Het zijn drie alchemisten die hun muziek distilleren en experimenteren in hun labo vol vreemde instrumenten naar een nieuw geluid. Sommige instrumenten werden zelfs speciaal voor dit project gebouwd.” Aanvankelijk was dit een betalend concert, maar wie al een ticket heeft gekocht, krijgt zijn geld teruggestort.

Op 18 oktober staat nog een gratis foyerconcert geboekt. “Over de groep ERNST is weinig geweten”, vertelt de directeur. “ERNST maakt muzikale bewerkingen van onder andere William Blake, Christina Rossetti of William Shakespeare. De groep maakt eigenzinnige covers van Mozart en Roy Orbison.”

Het muziekcentrum verwacht later in het seizoen onder andere nog John Blek + Dries uit Ierland, Darren Eedens & The Slim Pickin’s, An-Sofie Noppe en Trio Dhoore + Tom Moore & Archie Moss uit het Verenigd Konkrijk. Meer info op www.muziekcentrumdranouter.be/nl.