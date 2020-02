Voormalig restaurant De Alverman in Kemmel wordt woning Christophe Maertens

15u33 1 Heuvelland Aan de voet van de Kemmelberg zijn de afbraakwerken bezig van het voormalig restaurant de Alverman. In de plaats komt een woning.

Het restaurant De Alverman aan de voet van de Kemmelberg is al een tijdje dicht. Voormalig uitbater Sven Martein trok er weg om een zaak te beginnen in Stavele. Een restaurant zal er niet meer komen, want het pand wordt afgebroken om plaats te maken voor een privéwoning. Aan de andere kant van de Heuvel onderging de horecazaak Au Chalet hetzelfde lot.

Wel weer open is de Belvédère, maar dan wel onder de naam ‘In De Gouden Jaren’. Aan het roer van het restaurant op de top van de berg staan Francky Callens (50) en Valérie Claeys (35), die van de plaats een grillrestaurant maakten. Al sinds jaar en dag een gevestigde waarde is hotel-restaurant Hostellerie Kemmelberg, te vinden op de flank van de berg bij het afdalen richting Frans monument.