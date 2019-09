Voor rechter na belagen vroegere overste bij Clarebout Potatoes Christophe Maertens

26 september 2019

13u00 0 Heuvelland Een 26-jarige man staat voor de rechter in Ieper omdat hij zijn vroegere chef bij de firma Clarebout Potatoes uit Nieuwkerke de schrik van zijn leven bezorgde met anonieme brieven en telefoontjes.

Het slachtoffer is verantwoordelijk voor de logistiek binnen het bedrijf Clarebout Potatoes. Op een bepaald moment kreeg hij M.L. onder zich, die via een extern bedrijf bij Clarebout kwam werken. Het botste blijkbaar tussen de twee. “Die man voerde niet uit wat hem werd gevraagd en hij was bijna onmogelijk om aan te sturen”, zegt meester Christine Onraet, die het opneemt voor het slachtoffer. “Mijn cliënt meldde de problemen aan de personeelsdienst. Het kwam tot een einde van de samenwerking.” De advocaat zegt wat daarna volgde grensde aan het onvoorstelbare. Het slachtoffer kreeg anonieme brieven en anonieme telefoontjes. “Mijn cliënt en zijn vrouw wisten niet wat hen overkwam. Er werden gemene opmerkingen gemaakt over het privéleven van die mensen. In totaal duurde alles vier maanden lang en dat heeft alles een zware indruk achtergelaten.” Tenslotte werd M.L. ontmaskerd en werd hij voor de rechter gebracht. Advocaat Geert Dumolein bood in naam van de beklaagde excuses aan. “Die man kan niet zelf naar de rechtbank komen omdat hij de confrontatie niet aankan”, aldus zijn raadsman. “Nadat alles aan het licht kwam, is er geen contact meer geweest en dat zal er ook nooit meer zijn.” De verdediging vraagt opschorting van straf. “Mijn cliënt heeft een blanco strafblad en is geen gestoorde geest. Hij is echt tot inzicht gekomen en het zal zich niet meer herhalen.” Vonnis op 24 oktober.