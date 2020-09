Viertal Covid-19 besmettingen in Heuvelland: twee restaurants sluiten uit voorzorg de deuren Christophe Maertens

07 september 2020

18u18 40 Heuvelland In Heuvelland houden de restaurants Chaplin in Nieuwkerke en de Sarlinde in Dranouter uit voorzorg de deuren gesloten nadat er corona werd vastgesteld. De uitbaters behoren tot dezelfde familie en willen geen enkel risico nemen. “In totaal zijn er vier besmettingen vastgesteld in onze gemeente, er is dus geen reden tot paniek”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen).

Het restaurant Chaplin op de Markt in Nieuwkerke en de Sarlinde langs de Hillestraat in Dranouter worden uitgebaat door twee koppels waarvan de vrouwen zussen van elkaar zijn. Omdat de zaakvoerder van een van de twee restaurants een positieve coronatest aflegde besloten de uitbaters uit voorzorg de deuren te sluiten.

Ook uit voorzorg kunnen de klanten van frituur De Platse in Nieuwkerke hun frietjes niet meer ter plaatse opeten. “Voor alle duidelijkheid: bij ons is iedereen negatief getest”, zegt Kristien Vanoverberghe van de frituur. “Wij zijn buren van de Chaplin en we willen absoluut geen risico nemen. Onze klanten kunnen voorlopig niet meer binnen plaatsnemen en enkel afhaal doen. We doen dit volledig uit eigen initiatief en dat tot de situatie weer normaal is.”

Kalm blijven

Afgelopen zondag werd de voetbalwedstrijd SK Nieuwkerke – BS Geluveld afgelast. Het was het bestuur van BS Geluveld die om het afgelasten had gevraagd nadat bekend raakte dat er in Nieuwkerke een paar coronagevallen waren vastgesteld. Enkele spelers en bestuursleden werden getest, maar die bleken negatief.

Schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) roept op tot kalmte. “Er is inderdaad een viertal positieve coronagevallen vastgesteld in het dorp, maar het is niet zo dat die allemaal aan elkaar kunnen worden gelinkt”, aldus de schepen. “Of er een link is met Nieuwkerke Kermis? Neen, die is er niet. De kermis vond twee weken geleden plaats en er is geen bewijs dat de besmettingen daar hun oorsprong hebben. Die mensen zijn ook niet ziek. Uiteraard volgen we de situatie op de voet op, maar er is momenteel geen noodzaak om extra maatregelen in te voeren. Blijf voorzichtig, maar paniek is nergens voor nodig.”