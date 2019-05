Vierstraat krijgt nieuw fietspad en aparte parkeerstrook Christophe Maertens

22u39 0 Heuvelland In de Vierstraat in Wijtschate zijn wegenwerken bezig om de verkeersveiligheid te verhogen. Er komt een nieuw fietspad en een aparte parkeerstrook.

In Wijtschate zijn de werken voor de dorpskernvernieuwing volop aan de gang. Naast rioleringswerken wil het gemeentebestuur ook alles mooier en veiliger maken. “De Vierstraat had geen deftig fietspad naar de sporthal”, weet schepen Dirk Baekelandt (Gemeentebelangen). “Zeker buiten de bebouwde kom kan dat gevaarlijk zijn. Nu de omgeving van de sporthal omgetoverd werd tot een sport- en speelzone zou ook de weg ernaartoe veiliger moeten. Het studiebureau heeft aangepaste plannen uitgewerkt en deze werden besproken met de bewoners van de straat. Iedereen vond het een verbetering voor de verkeersveiligheid. Ook het schepencollege vond dit een verbetering van de bestaande plannen en stemde in met de extra investering.”

Op het deel van de parking van de sporthal tot de inrit van de nieuwe wijk zal vrijliggend fietspad aangelegd worden. Tot aan de markt zal een aparte parkeerstrook worden aangelegd aan de kant van de kerk, vergelijkbaar met de nieuwe parkeerstroken in de Ieperstraat. Aan weerszijden komen dan fietssuggestiestroken. “Zo zal het voor fietsers een stuk veiliger zijn om vanuit het centrum naar de sportzone te fietsen, een mooie verbetering voor iedereen”, besluit de schepen.