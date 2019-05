VIDEO. Scholieren herdenken Amerikaanse WO I-gesneuvelden in Kemmel Christophe Maertens

24 mei 2019

15u59 0 Heuvelland Aan het Amerikaans Monument in de Kemmelstraat in Kemmel werden vrijdag de Amerikaanse soldaten van de 27ste en de 30ste Divisies herdacht die stierven tijdens WO I bij de bevrijding van Kemmel.

“Voor veel Amerikaanse soldaten was Kemmel de eerste ervaring met het slagveld”, vertelt gids Patrick Boone, die de ceremonie in goede banden leidde. “Onder onze voeten zijn de resten van de verschrikkelijke gebeurtenissen nog altijd terug te vinden. We herinneren vandaag de soldaten die hier honderd jaar geleden het leven lieten. We herdenken de vrouwen die hun zoon of hun man verloren en de kinderen die opgroeiden zonder vader. Ik hoop dat mijn generatie leert van de geschiedenis.”

Leerlingen van de vrije basisschool Loker-De Klijte-Kemmel vertelden – in bijna perfect Engels trouwens - het verhaal van Wesley Jackson Creech, een Amerikaanse soldaat die in 1917 in het leger werd ingelijfd, terwijl zijn vrouw zwanger was. Wesley vertrok naar Europa als soldaat van de 30ste Divisie. Hij schreef zijn laatste brief naar huis op 26 augustus 1918, enkele dagen voor hij sneuvelde.

Tijdens de ceremonie werden bloemen neergelegd bij het monument, onder andere door de Amerikaanse generaal John Love. De generaal nam na het evenement nog even de tijd om met de schoolkinderen te praten en die kregen nog een klein aandenken.