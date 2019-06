Ververstafels in ontmoetingscentra Christophe Maertens

27 juni 2019

18u40 0 Heuvelland Op de laatste gemeenteraad merkte raadslid Bieke Dewaele (Gemeentebelangen) op dat er geen ververstafels zijn voor baby’s in de ontmoetingscentra in Heuvelland.

Schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) erkent dat daar inderdaad nog nooit aan gedacht is. Hij beloofde om dit in de toekomst te voorzien. “In een kindvriendelijke gemeente is dit toch belangrijk”, aldus de schepen. “Voor de uitrusting van de OC’s zal trouwens een rondvraag gestuurd worden aan de gebruikers en een bezoekmoment per OC georganiseerd worden, zodat we een investeringsplanning kunnen opmaken voor de komende legislatuur. Opnieuw inspraak bij de basis: de gebruikers van de zalen!”