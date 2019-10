Verras een 80-plusser voor zijn verjaardag Christophe Maertens

25 oktober 2019

09u41 0 Heuvelland De gemeente Heuvelland is op zoek naar mensen die een verjaardagsbezoekje willen brengen aan een 80-plusser.

De gemeente doet een oproep naar mensen die een hart hebben voor de oudste bevolkingsgroep en die zich graag inzet om noden bij senioren te helpen opsporen. Die kunnen een verjaardagsbezoek brengen aan een 80-plusser. De bezoeker krijgt een leuke attentie en een verjaardagskaart mee om de jarige te feliciteren. “Jij bepaalt zelf wie je bezoekt en hoeveel bezoekjes je brengt”, zegt Stefanie Declerck, van dorpsdienst NE.ST.O.R., wat staat voor Netwerk voor Steun aan ouderen in ruraal gebied. Meer info op het Sint-Medardusplein 1 in Wijtschate of via stefanie.declerck@dorpsdienstnestor.be