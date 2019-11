Verlies van 4.000 euro brengt vinder voor rechter: “Ik wist niet dat ik het niet mocht houden” Christophe Maertens

04 november 2019

14u11 0 Heuvelland Een 47-jarige Fransman is even te enthousiast geweest met de vondst van een plastieken zak met daarin tot 4.000 euro. De man moet nu voor de rechter in Ieper verschijnen voor bedrieglijke verberging en hij riskeert een straf.

Op 17 januari 2018 wou op de Zwarteberg in Westouter een uitbater van een nachtwinkel geld van zijn zaak naar de bank brengen. Het geld, zo’n 4.000 euro, stopte de man in een plastieken zak. Toen hij in zijn wagen stapte, viel de zak evenwel op de grond. Het geld werd gevonden door twee Fransen en een van hen nam het mee naar huis. De feiten bleken echter vastgelegd door een camera en na wat speurwerk vonden de speurders de man die het geld had meegenomen. De Fransman werd bijgevolg voor de rechter in Ieper gebracht, waar hij een bolwassing kreeg. “Als je zoiets vindt, dan moet je dat naar de politie brengen. Dat geld is van iemand die ervoor heeft gewerkt, je kan dat niet zomaar meenemen”, kreeg de man van de rechter te horen. De man beweerde dat hij niet wist dat hij het geld niet mocht houden.

Vonnis op 2 december.