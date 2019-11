Verkeershinder door aanleg bushalte Christophe Maertens

13 november 2019

16u24 0 Heuvelland In de Kemmelstraat in Kemmel zal er enkele weken verkeershinder zijn door de aanleg van een bushalte.

In Kemmelstraat in Kemmel zijn de werken bezig voor de aanleg van bushalte Polka. Het verkeer wordt tijdelijk geregeld met verkeerslichten. De werken zullen nog twee weken duren. De aanleg van de bushalte komt er nadat De Lijn enkele aanpassingen deed omdat de lijn 70 Ieper-Kemmel-Nieuwkerke af te rekenen had met grote capaciteitsproblemen tijdens de ochtendspits. “Vanaf 7 januari zetten we daarom een gelede bus in. Dat zal de capaciteit verhogen en het comfort voor de reizigers verbeteren. Maar daardoor is een herschikking van enkele haltes en een wijziging van de trajecten noodzakelijk”, zegt De Lijn.

Zo zal lijn 70 vanaf 7 januari Kemmel niet meer binnenrijden en de halte Kemmel Dorp niet meer bedienen. “De reizigers moeten zich begeven naar de nieuwe halte Polka, net voor de rotonde komende van Nieuwkerke. Ook lijn 71 zal de huidige halte Kemmel Dorp niet meer bedienen, maar wel de nieuwe halte Kemmel Dorp. Die ligt in de Reningelststraat, aan het kruispunt met de Nieuwstraat. De huidige halte Dorp, aan Dries, blijft bestaan voor de belbus.”