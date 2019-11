Vergunning goedgekeurd, maar speelplein blijft voorlopig dicht na klacht van buur Erik De Block en Christophe Maertens

31 oktober 2019

17u03 3 Heuvelland Achter de commandobunker in Kemmel staat al vijf maanden een volledig speelplein verborgen achter hekken. De oorzaak: een buurman die een procedure begon tegen de provincie omdat er geen omgevingsvergunning was. Intussen werd de vergunning goedgekeurd. “We hopen het speelplein zo vlug mogelijk te kunnen openen”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

Langs het onlangs geopende Kabouterpad in Kemmel ligt een door de provincie aangelegd speelplein. Kinderen kunnen er echter nog niet op ravotten. De provincie West-Vlaanderen stelt de opening van het pleintje uit omdat er een procedure loopt met een buurman. De buur diende een klacht in omdat er geen omgevingsvergunning was aangevraagd. “Wij waren inderdaad van mening dat dat niet nodig was”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “Maar na de klacht van die buur hebben we die vergunning opnieuw aangevraagd. Ze werd ondertussen goedgekeurd, toch voor het grootste deel van het terrein.”

Minnelijke schikking

De provincie sloot wel een compromis met de klager. “Aanvankelijk hadden we plannen om speelhuisjes voor de kinderen te plaatsen”, zegt de gedeputeerde. Die huisjes waren 2,5 meter hoog en zouden het landschap verstoren. De huisjes werden nu geschrapt. “Om de buurman niet tegen ons in het harnas te jagen blijft het speelplein voorlopig gesloten”, aldus Jurgen Vanlerberghe. “We wachten het einde van de burgerlijke procedure af. Er ligt een minnelijke schikking op tafel. Het gaat om een voorstel om het speelplein toch te openen met extra maatregelen om de geluidsoverlast voor de buren te beperken. “We hopen dat alles op een goede manier kan worden geregeld.”

Kabouterpad

Hoewel het speelplein er nu al vijf maanden onaangeroerd bij ligt, gaan nog niet veel kinderen daar last van hebben ondervonden. Het Kabouterpad dat op het speelplein uitkomt, werd namelijk pas vorige week geopend. Op vraag van de gemeente Heuvelland werd naast het Warandepark een nieuwe parking aangelegd met plaats voor 38 wagens. Die parking vormt het begin van het Kabouterpad Bergkabouters op de Kemmelberg.