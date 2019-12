Verdachte die na achtervolging kon opgepakt worden, is aangehouden LSI

27 december 2019

16u55

Bron: LSI 0 Heuvelland De verdachte die woensdagavond na een achtervolging tussen Dikkebus (Ieper) en Dranouter (Heuvelland) kon opgepakt worden, is door de onderzoeksrechter in Ieper aangehouden. De Serviër wordt verdacht van inbraken en diefstallen.

Rond 18u30 merkte een politiepatrouille langs de Dikkebusseweg in Dikkebus een verdacht voertuig op. Toen de agenten het wilden controleren, sloeg het op de vlucht. Het kwam tot een achtervolging die voor beide voertuigen in de gracht eindigde in Dranouter. Eén agent raakte daarbij lichtgewond. De Servische automobilist kon in de boeien worden geslagen, twee andere inzittenden konden te voet ontkomen. Een klopjacht leverde niets meer op. Verder onderzoek zal duidelijk moeten maken voor welke diefstallen en inbraken de Serviër precies in aanmerking komt.