Veilige oversteekplaats in Kemmel Christophe Maertens

17 september 2019

06u54 0 Heuvelland In het centrum van Kemmel werd vorige week begonnen met de aanleg van een veilige oversteekplaats.

“Er werd een strookje beton in de plaats gegoten, zodat mensen met een kinderwagen en mensen met een beperking vlotter de weg over kunnen steken richting het bezoekerscentrum en de kerk. Door de oneffen kasseien was dit voor velen een probleem”, zegt bevoeggd schepen Dirk Baekelandt.

Naast deze oversteekplaats werd ook de drempel in de Lokerstraat uitgebroken en vervangen door een minder steil exemplaar.