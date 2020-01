Uniek in de streek: een volledige veganistisch valentijnsmenu in Eetcafé ‘t Folk Christophe Maertens

22 januari 2020

14u22 2 Heuvelland Het muziekcentrum Dranouter doet iets speciaals op de dag van de geliefden: een volledig vegan valentijnsmenu. Eetcafe ’t Folk plaatst sinds de komst van hulpkokkin Sasha, die zelf veganist is, wel vaker zo’n gerechten op de menukaart. Daarnaast staat een streepje muziek op het programma. “Love is in the air: ons valentijnsweekend wordt een topper.”

Het muziekcentrum Dranouter belooft om van het valentijnsweekend een mooi feest te maken. Het keukenteam doet daarbij grote inspanningen om ook veganisten aan hun trekken te laten komen: er werd niet alleen gezorgd voor traditioneel, maar ook voor een volledig vegan valentijnsmenu.

Vegan Friendly-sticker

Het is niet voor het eerst dat het Muziekcentrum Dranouter een inspanning doet voor vegan- en veggieliefhebbers. In april vorig jaar kreeg het eetcafé al de Vegan Friendly-sticker uitgereikt van EVA vzw. Die vzw informeert mensen over de voordelen van vegetarisch eten. “Dat betekent dat Eetcafé ’t Folk zich engageert om elke maand minimum één vegan suggestie op de kaart te zetten”, aldus directeur Bavo Vanden Brouck. “Op het menu van het eetcafé stonden al eerder enkele veggiegerechten, maar nu focust het restaurant zich ook op de vegankeuken. Vooral de komst van hulpkokkin Sasha in oktober, die zelf veganist is, inspireerde barvrouw Marleen en kokkin Myriam om meer aandacht te hebben voor vegan gerechten. Samen stelden ze de winterkaart op, met onder andere vegan Thaïse groentencurry, vegan haché parmentier, vegan rode bietenburger en Sasha’s huisbereide chocomousse. Op die manier kunnen veganisten zowel een vegan aperitief, hoofdgerecht als dessert nuttigen.”

Portobello tricolore

Intussen stelden Marleen, Myriam en Sasha een valentijnsmenu samen: picon of bubbels met hapjes, scampi tricolore, waterzooi van kip, carpaccio van ananas met roomijs en koffie. “Omdat ze merken dat de vraag naar vegan gerechten heel groot is en de meeste zaken in de regio zich focussen op de traditionele keuken, bereiden ze tevens een volledig vegan valentijnsmenu. Dat is uniek in de Westhoek”, aldus Bavo. Het vegan valentijnsmenu bestaat uit: picon of bubbels met hapjes, portobello tricolore, vegan waterzooi, carpaccio van ananas met ijs en koffie. Beide menu’s kosten 38 euro per persoon.

Tijdens het valentijnsweekend kunnen de bezoekers trouwens een streepje muziek meepikken. Op vrijdagavond is er vanaf 19.30 uur een gratis leerlingenconcert in de foyer van het Eetcafé, gebracht door leerlingen van de afdeling ‘lichte muziek’ van de Academie uit Ieper. Op zaterdag speelt Caverns een gratis, zacht optreden in het Eetcafé. Dat start om 20.30 uur. “Caverns is het alter ego van Ray Vietti, singersongwriter en oprichter van The Harmed Brothers. Caverns brengt een mix van alt country, americana en folk over de dinges des levens. Verwacht je aan intense emoties, de nodige melancholie en bloedeerlijke lyrics. De ideale soundtrack voor een intiem Valentijnsdiner”, klinkt het.

Reserveren

“Marleen, Myriam en Sasha kijken ernaar uit om zowel veganisten als liefhebbers van de traditionele keuken te mogen verwennen in Eetcafé ’t Folk tijdens het valentijnsweekend. Om zeker te zijn van je plaatsje tijdens dit weekend, reserveer je best op voorhand je tafeltje. Gelieve bij het reserveren door te geven of je kiest voor een van de menu’s.”

Een tafel reserveren kan via het online reservatieformulier, telefonisch tijdens de kantooruren op 057/44.69.33 of via e-mail info@dranoutercentrum.be. Meer info via http://www.dranoutercentrum.be/nl.