Uitbreiding landbouwbedrijf van 85.000 naar 200.000 kippen baart buurtbewoners zorgen Christophe Maertens

20 februari 2020

21u34 0 Heuvelland Landbouwbedrijf Vanhoutte in Wijtschate heeft een aanvraag gedaan tot uitbreiding. Het bedrijf wil zijn capaciteit vleeskippen van 85.000 naar 200.000 brengen, en daarvoor twee stallen bouwen. Op een infovergadering uitten enkele tientallen omwoners hun zorgen omtrent geuroverlast, mobiliteit en gezondheid. “Wij willen geen problemen veroorzaken”, zeggen de zaakvoerders.

In OC De Klaverhulle in Wijtschate vond donderdagavond een infovergadering plaats rond de uitbreiding van het landbouwbedrijf Vanhoutte, ook gekend als de Populierenhoeve, in de Ieperstraat. Een 50-tal mensen woonde de vergadering bij.

Het bedrijf, dat te vinden is op de grens met Mesen, diende een aanvraag in voor een uitbreiding met twee vleeskippenstallen en zou daarmee haar capaciteit verhogen van 85.000 naar 200.000 kippen. Op het bedrijf zijn er daarnaast 348 runderen. Volgens het agrarisch adviesbureau, dat de uitleg gaf op de vergadering, neemt het bedrijf preventieve maatregelen om de geurhinder te voorkomen. Zou wordt de mest in goed droge conditie gehouden, wat een groot verschil maakt. Ook wordt een volle betonnen vloer gebruikt, wat insijpelen voorkomt. Naar geluidsoverlast toe, neemt het bedrijf eveneens preventieve maatregelen, zoals goed geïsoleerde stallen en werken de motoren alleen als dat nodig is. Alles wordt om de 3 jaar gecontroleerd door de milieu-inspectie.

Mobiliteit

Buurtbewoner Kristof Vandenbussche (41), die in de Schoolstraat woont, spreekt zijn ongerustheid over de uitbreiding uit. “Omwonenden vrezen bijkomende mobiliteitsproblemen”, aldus Vandenbussche. “Onlangs kwam Mesen al in die zin in het nieuws omwille van de vele vrachtwagens en landbouwvoertuigen die door het centrum denderen.” De uitbreiding zou voor vier extra vrachtwagens per week zorgen. “Er zijn constant vrachtwagens, ook van andere bedrijven, enkel met nieuwjaarsdag rijden er geen. Er is maar een toegangsweg en een afvoerweg”, zegt een andere buurtbewoner. “Geloof mij, er is geen enkele controle op de vrachtwagens. Hoe zwaar zijn ze? Wat vervoeren ze?”

Geurhinder

Ook eventuele bijkomende geurhinder baart de omwoners zorgen. “We ondervinden nu al geurlast”, zegt een vrouw. “Dit zou eerst moeten worden opgelost, voor er een uitbreiding komt.” Iemand anders vraagt een beetje garantie dat de geurhinder mindert. “Zo kan het niet verder.” Iemand anders stelt alleen last te hebben als het windstil is.

Gezondheid

“Verder vrezen bewoners een niet te onderschatten impact op het toerisme in de gemeenten. Een aantal toeristische accommodaties vrezen de gevolgen van de uitbreiding en de geurhinder. In de directe omgeving van de boerderij wonen veel jonge gezinnen. Die vrezen gezondheidsproblemen omwille van de schadelijke stoffen die vrijkomen bij de uitstoot van de megastallen”, aldus nog Vandenbussche.

De zaakvoerders waren geschrokken dat er zoveel commotie was rond de aanvraag. “We willen geen problemen met de mensen in de buurt en zijn zeker bereid tot luisteren”, klinkt het.

“Het openbaar onderzoek loopt nog tot 7 maart”, zegt schepen Wieland De Meyer. “Tot zolang kan er bezwaar ingediend worden bij de gemeente Heuvelland. Het dossier ligt ter beschikking in de gemeente en kan altijd worden ingezien. Mensen die dat willen doen, geven best een seintje.”

Mesen en Heuvelland geven enkel een niet-bindend advies, de beslissing over het toekennen van de vergunning wordt uiteindelijk genomen door de Bestendige Deputatie.