Uitbaters restaurant plaatsen opvallende boodschap: “Gesloten tegen (G)hoest(ing)” Christophe Maertens

26 maart 2020

13u41 4 Heuvelland Een opmerkelijk opschrift op het plakkaat voor het restaurant ‘In de gouden jaren’ op de Kemmelberg. De uitbaters hebben hun zaak op de Kemmelberg gesloten, tegen de hoest, maar ook dik tegen hun goesting.

Het restaurant opende pas recent de deuren. Geen wonder dus de verplichte sluiting extra ongelegen komt. “Wij missen onze klantjes, ons team, ons werk”, zuchten zaakvoerders Francky Callens en Valerie Claeys. “Hopelijk mogen we jullie allemaal snel weer verwelkomen en verwennen met een lekkere Picon op ons terras en jullie laten genieten van een lekker stuk vlees of vis op onze houtgrill.”