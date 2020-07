Uitbater ‘Surprice’ trekt met ijskar door Heuvelland Christophe Maertens

20 juli 2020

14u40 0 Heuvelland Door de coronacrisis rijdt er in Heuvelland nu opnieuw een ijskar door de straten. Christof Thorrez van ijssalon Suprice wil met de kar het verkoopsseizoen redden.

Christof Thorrez (47) opende een jaar geleden een ijssalon op de Rodeberg in Westouter, dichtbij zijn woning. Voor de man is het zijn tweede zaak, naast die in Houthulst. Bij Surprice kan je een gewoon ijsje op een hoorntje kopen, maar je kan er ook een fraaie coupe krijgen. “De coronacrisis en de bijhorende lockdown hebben het ons moeilijk gemaakt”, zegt de uitbater. “Bovendien zijn verbouwingen die we eerder lieten uitvoeren, duurder uitgevallen dan verwacht. We zijn de winter ingegaan met financiële stress. Begin maart dachten we opnieuw vertrokken te zijn, maar toen was er de coronacrisis. Er was eventjes paniek.”

Openbare orde verstoord

Christof bleef echter niet bij de pakken zitten en ondernam actie. “Ik opende een takeaway en die lokte nogal wat volk, in die mate zelfs dat de politie een paar keer moest ter plaatse komen”, zegt de ijsjesverkoper. Dat bevestigt Bart Vanacker, nu nog gemeenteraadslid voor Gemeentebelangen, maar binnenkort schepen in Heuvelland. “De openbare orde raakte verstoord doordat heel wat mensen rond de zaak bleven hangen om hun ijsje op te eten. Afhalen mocht en al wandelend opeten ook, maar zittend niet.”

Festival Dranouter

In Heuvelland rijdt nu wekelijks een ijskar uit, maar Christof heeft er nog meer plannen mee. “We gaan ook te zien zijn op evenementen”, zegt hij. “Ik denk maar aan Festival Dranouter. Daarnaast kunnen scholen en gemeenten ons huren. We kregen trouwens niet alleen voor Heuvelland toestemming om met de ijskar rond te rijden, onze vloot zal ook te zien zijn in Houthulst, Langemark-Poelkapelle, Staden en Westrozebeke.”