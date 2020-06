Tunnelsysteem en bunker uit WO I aangetroffen in Hospicestraat in Wijtschate Christophe Maertens

27 juni 2020

09u22 14 Heuvelland Nadat twee jaar geleden in Wijtschate het Duits WO I-bolwerk Höhe 80 werd blootgelegd, werd nu wat verder in het dorp opnieuw een mooie vondst gedaan. Het gaat om restanten van een houten tunnelsysteem, waarin de soldaten zich konden schuil houden. Er werd ook een Duitse bunker aangetroffen. Het onderzoek trok de aandacht van minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA), die de archeologen met een bezoek vereerde.



In de Hospicestraat in Wijtschate hebben de rioleringswerken van Aquafin en de gemeente Heuvelland een laatste fase aangevat. Met de eindstreep in zicht kwam er echter onverwacht nog een verrassing boven water die voor een korte vertraging van de werken zorgt. “De afgelopen dagen werd door arbeiders van aannemer Cnockaert verschillende keer op restanten uit WO I gestoten”, zegt Sam De Decker van het agentschap Onroerend Erfgoed. “Het begon met een bunker aan het einde van de straat, maar ondertussen werd al heel wat meer blootgelegd. Omdat we bij elke vondst niet telkens de werken zouden moeten stilleggen, werd besloten heel de straat aan een grondig archeologisch onderzoek te onderwerpen. Daardoor lopen de rioleringswerken wat vertraging op, maar finaal zorgt dit nu voor minder overlast voor de omwonenden en blijkt het een stuk goedkoper.”

Observatiepunt

Een team van archeologen en andere betrokkenen - het gaat om mensen van het agentschap Onroerend Erfgoed, Ruben Willaert nv, Monument Vandekerckhove nv, Acke & Bracke bvba, CO7, de gemeente Heuvelland, Aquafin, aannemer Cnockaert en verschillende studenten – zorgen nu samen voor een efficiënt onderzoek.

“Wijtschate was van 1914 tot 1917 in handen van de Duitse troepen”, vertelt Sam Decker. “Met de heuvelrug rond het dorp hadden de Duitsers een belangrijk observatiepunt, vanwaar ze de geallieerde bewegingen rond Ieper goed in de gaten konden houden. Pas met de Mijnenslag, op 7 juni 1917, veroverden de Britten Wijtschate, waarop het front meer oostwaarts kwam te liggen. De Duitse troepen kwamen echter terug en pas op 29 september 1918 kon het 2nd Loyal North Lancashire het dorp definitief in geallieerde handen leggen.”

“Ondertussen zijn in de Hospicestraat 5 loopgravenstructuren aangetroffen, een bunker en twee schuilplaatsen”, zegt archeoloog Simon Verdegem. “Er is een houten trap die naar de ingang leidt van een ondergronds systeem waar soldaten konden schuilen. Het grootste deel daarvan ligt echter onder het rusthuis en de Kappelerie en behoort dus niet meer tot het onderzoekgebied, dat enkel het straattracé omvat.”

Ophopingslaag

Bij de graafwerken werden ook kleinere, maar daarom niet minder interessante voorwerpen gevonden. “Eerder troffen we al een decauville-wagonnetje aan”, aldus archeoloog Jan Decorte. “Dat werd gebruikt op een smalle spoorlijn om goederen naar het front te brengen. Nu legden we een karrenwiel en een draagberrie bloot. Die bevonden zich in de ophopingslaag die ontstond op het einde en kort na de oorlog. Veel materiaal werd in deze laag gedumpt.” In de gracht werd daarnaast munitie en een onderarm van een soldaat aangetroffen.

Archeoloog Sam De Decker zegt het een beetje spijtig te vinden dat alles opnieuw in de grond zal verdwijnen als straks de riolering wordt aangelegd. “Je kan niet alles tentoonstellen, dat begrijp ik wel. Die bunker bijvoorbeeld, waar kan je die in hemelsnaam plaatsen? Toch gaat het een beetje pijn doen als hij volgende week kapot wordt geschoten.” Een troost voor de archeologen is dat het project op wat aandacht mocht rekenen. Zo kwam vrijdag Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele de site een bezoekje brengen.

De Hopsicestraat ligt op wandelafstand van site Hill 80, waar twee jaar geleden ook al een Duits bolwerk werd aangetroffen en opgegraven. Daarbij vonden de archeologen meer dan 100 stoffelijke resten van vooral Duitse soldaten. Voor archeoloog Simon Verdegem was het dan ook een blij weerzien met Wijtschate, want hij was de bezieler achter het project Hill 80 - Höhe 80.