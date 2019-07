Triatleten Jessy en Delphine baten B&B uit in Spaanse Benissa Christophe Maertens

02 juli 2019

19u12 0 Heuvelland De uit de Westhoek afkomstige Delphine Vanloot is donderdag samen met haar vrouw Jessy Beynaerts te zien in het tv-programma ‘Met Vier in Bed’. Het koppel verhuisde in 2018 naar de Spaanse Costa Blanca waar ze een B&B uitbaten. De twee triatleten kwamen er niet alleen verliefd op elkaar, maar ook op de streek. “We hechten veel belang aan een gezonde en sportieve levensstijl, maar zijn echte levensgenieters die graag iets eten den drinken aan de rand van het zwembad.”

Jessy Beynaerts (35) en Delphine Vanloot (29) zijn beide gepassioneerde triatleten die al verschillende ironman’s op hun palmares hebben staan. Delphine woonde jaren in Vlamertinge en verhuisde op haar 12 jaar naar Wijtschate. Ze studeerde kinesitherapie aan de universiteit in Antwerpen. Jessy is afkomstig uit Aarschot. De vonk sloeg bij de twee over tijdens een trainingsstage in Fuerteventura. Het koppel ging niet veel later samenwonen, eerst in het centrum van Antwerpen, later in Boechout. “Tot we in september 2018 besloten om naar het Spaanse Benissa te verhuisden”, klinkt het. Daar openden de twee dames een Bed & Breakfast. Op 15 maart van dit jaar trouwde het stel voor de wet in Heuvelland. “Twee maanden later vond de ceremonie en het trouwfeest plaats op het ruime terras van onze B&B”, zegt Delphine.

“Naast triatlon hebben we nog een andere gemeenschappelijke hobby namelijk yoga. Vooral Jessy is gepassioneerd met yoga bezig. Ze vertrekt deze maand nog naar Bali om er een intensieve yoga teacher training te volgen. De zen elementen daarvan zijn terug te vinden in onze B&B. Er worden regelmatig yogaretraites gegeven. Hier kunnen we onze passie volledig kwijt in ons werk.” Nadat koppel verhuisde naar Spanje kregen ze vrijwel direct de eerste gasten over de vloer. “Het pand was oorspronkelijk het buitenverblijf van mijn ouders”, zegt Delphine. “Wij hebben van hun de kans gekregen om het uit te baten als B&B. Veel aanpassingen waren er niet nodig, want alle kamers waren al voorzien van een badkamer.

Onze casa biedt drie luxueuze kamers met enerzijds zicht op de prachtige stranden van de Costa Blanca en anderzijds het ruwe bergachtige binnenland. Het verwarmd zwembad met zicht op zee laat de gasten nog meer genieten van het mooie uitzicht. Op het terras en tuin uitgerust met lounge zetels en ligstoelen kunnen onze gasten volledig tot rust komen.”

De twee triatleten voelden zich heel snel thuis in Spanje. “Hier aan de Costa Blanca is het heel multicultureel. Er wonen Spanjaarden, maar er zijn onder meer heel wat Belgen, Nederlanders, Duitsers en Roemenen. We bouwden hier snel een sociaal netwerk op, met mensen met heel wat verschillende achtergronden en nationaliteiten, wat wel fijn is. Het dagelijks leven in Spanje is veel meer op het gemak dan in België. We werken hier even veel, maar op een veel rustiger tempo. Er is meer tijd voor een koffietje en de bijhorende koffieklets. Een voordeel was dat we hier al vrienden hadden wonen, Jurgen Van Goolen en Inge Van Den Broeck. Zij hebben ons hier wat wegwijs gemaakt.”

Niet alleen sporters zijn welkom bij Jessy en Delphine. “We krijgen een heel breed publiek over de vloer van jong tot oud met heel veel diverse hobby’s en interesses. We kunnen een meerwaarde zijn voor sporters omdat we we zelf veel sporten. Mensen kunnen tips over sporten in de streek krijgen en we hebben materiaal ter beschikking. Maar bij ons overheerst het zen gevoel en je kan hier dus zeker gewoon komen chillen aan het zwembad en genieten van rust en het mooie uitzicht. Iedereen van harte welkom dus.”

Meer info via: www.casapedramala.com.