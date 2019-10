Toneelvereniging Wijtschate brengt 35ste komedie

Christophe Maertens

29 oktober 2019

13u34 0 Heuvelland Toneelvereniging ‘Met Hert & Ziel’ uit Wijtschate is met de voorstelling ‘Riftje Raftje’ aan hun 35e komedie toe. Het is het 10de stuk geschreven door Henk Debal.

“Het is nu tien jaar geleden dat het bestuur van de toneelvereniging werd overgenomen”, zegt secretaris Henk Debal. “In die periode hebben we het toneel serieus gemoderniseerd en de éne na de andere investering gedaan. Dit jaar kochten we een professionele opnameset en vervingen we alle decorpanelen. Met trots zijn we erin geslaagd om in 10 jaar tijd een volledig nieuw podium, nieuw decor en een nieuwe website te voorzien.”

Riftje Raftje

Henk Debal schreef met ‘Riftje Raftje’ zijn 10e komedie. Het stuk gaat over gynaecoloog Raf die in slechte papieren geraakt. “Voor de drie vrouwen in zijn leven wil hij echter de schijn hoog houden. Hij wordt zonder hun medeweten drugsdealer en verhuurt hij de bovenverdieping aan de verkeerde persoon. Wanneer zijn schoonmoeder komt inwonen, de dochter met haar lief thuis komt en de wijkagent teveel over de vloer komt, komt hij in nauwe schoentjes te staan.”

“Voor volgend jaar is er nog geen zekerheid. Door nieuwe professionele bezigheden is mijn vrije tijd een stuk beperkter geworden, terwijl een toneelstuk schrijven voor mij makkelijk 150 uren in beslag neemt. Als je dat omrekent, ben ik al snel 35 weekends zoet”, zegt hij. “Er zijn nog ideeën, maar ik weet niet of ik die op papier krijg. Dan grijpen we gewoon terug zoals de meeste toneelgroepen doen: een toneelstuk aankopen. En misschien volgt binnen twee jaar wel een nieuw toneelstuk.”

Online voorverkoop

Tickets zijn in voorverkoop te verkrijgen in O.C. De Klaverhulle op zondag 3 november tussen 10 uur en 12 uur. Sinds vorig jaar kan men vanaf 12 uur enkel nog kaarten online bestellen via www.methertenziel.be.

Na het grote succes van ‘Happy & Ding’ vorig jaar, waarbij alle voorstellingen waren uitverkocht, besloot de toneelgroep op vraag van het publiek om een extra voorstelling toe te voegen op zondag om 14 uur. Voorstellingen zijn er op zaterdag 30 november om 20 uur, zondag 1 december om 16 uur, woensdag 4 december om 20 uur, vrijdag 6 december om 20 uur, zaterdag 7 december om 20 uur en zondag 8 december om 14 uur.