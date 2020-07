Toeristisch seizoen Heuvelland start met ‘Het langste hapje ooit’ Christophe Maertens

06 juli 2020

19u42 1 Heuvelland In Heuvelland is, na enig uitstel door corona, het toeristisch seizoen van start gegaan. “Met ‘Het langste hapje ooit’ willen we onze gemeente in de kijker plaatsen.”

Om de start van het nieuwe toeristisch seizoen wat kracht bij te zetten, werd een hapje gemaakt van zomaar eventjes 28,72 meter lang. “Het hapje werd geprepareerd met lokale producten”, zegt initiatiefnemer Bart Denys, voorzitter van de toeristische organisatie VVV Heuvelland. “Het is de bedoeling om volgend jaar het record te verbreken, maar dan in aanwezigheid van publiek, zodat iedereen van dit hapje kan proeven.”

“In Heuvelland zijn we klaar om toeristen met open armen te ontvangen”, vervolgt schepen van Toerisme Jean-Pierre Geelhand (Gemeentebelangen) “Onze gemeente deed er alles aan om de bezoekers, van dagjesmensen, wandelaars en fietsers, een aangenaam verblijf te bezorgen. Onze horeca zat tijdens de lockdown niet stil: terrasjes werden onder handen genomen, gepoetst en vergroot. De menukaarten zijn aangepast en alles is in orde gesteld om te voldoen aan de nieuwe eisen. Ook de uitbaters van B&B’s en eigenaars van vakantiewoningen zijn niet blijven stilzitten. De gemeente doet haar duit in het zakje en organiseert een aantal evenementen, zoals picknicks op de Kemmelberg, Wijndegustaties op de Monteberg, aan corona aangepaste wijnfeesten en openluchtfilmvoorstellingen. Het was niet altijd even gemakkelijk om alles op poten te zetten, omdat de regelgeving rond corona voortdurend veranderde. We zijn iedereen dan ook dankbaar voor het vele werk.”