Toerisme Heuvelland ontvangt bezoekers in houten chalet: “De mensen kunnen de pijlen volgen” Christophe Maertens

29 juni 2020

08u45 0 Heuvelland In Kemmel worden toeristen en andere bezoekers sinds de heropening van het bezoekerscentrum ontvangen aan een houten chalet. Dat gebeurt in het kader van extra veiligheidsmaatregelen die zijn genomen tegen het coronavirus.

Het houten chalet staat op het Sint-Laurentiusplein tussen de kerk en het bezoekerscentrum. Het wordt bemand door iemand van het onthaalpersoneel of door een jobstudent. “Het is de bedoeling dat mensen hier halt houden en wij hen zeggen waar ze naar toe moeten”, zegt gids Patrick Boone. Er zijn drie circuits uitgewerkt. Mensen die gratis info zoeken, volgen de oranje pijlen naar het portaal van de kerk. Daar is een infostand met allerlei gratis brochures van de regio, zoals het Magazine Heuvelland en de Westhoekpocket. Bij de infostand zijn maximum 4 personen tegelijk toegelaten.

Kaarten en streekproducten

Bezoekers die een kijkje willen nemen in de expo’s in het bezoekerscentrum moet de rode pijlen volgen. De tentoonstellingen op de 1ste en 2de verdieping van het centrum zijn gratis te bezoeken. Er zijn maximum 10 personen tegelijk toegelaten in het expogedeelte met een bezoekerstijd van maximum 30 minuten. Tenslotte kunnen mensen die naar de balie van het bezoekerscentrum willen, de groene pijl volgen. Aan de balie kunnen mensen terecht voor een toeristische vraag van de streek en de aankoop van kaarten en streekproducten. Openingsuren bezoekerscentrum: van maandag tot en met zaterdag van 9.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur. Op zondag is het centrum open van 10 uur tot 16 uur.