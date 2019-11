Toekomstplannen voor Heuvelland: een bruisend dorpsleven en een fietsvriendelijke gemeente Christophe Maertens

15 november 2019

12u07 2 Heuvelland Heuvelland organiseert inspraakmomenten waarbij de toekomstplannen voor de gemeente worden toegelicht. Donderdagavond kwamen enkele tientallen inwoners in Wijtschate luisteren aan de uiteenzetting van het meerjarenplan 2020-2025. “In de toekomst willen we vooral werk maken van een bruisend dorpsleven, een fietsvriendelijk Heuvelland en een duurzaam klimaat- en milieubeleid.”

Schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) begon met wat uitleg over de financiële toestand van de gemeente. “Het uitganspunt bij de vorige legislatuur, was het tekort bij de exploitatie om te buigen naar een overschot”, aldus de schepen. “Bij de start hadden we een tekort van minus 40.000 euro en we hebben dat kunnen optrekken tot rond de 1.500.000 euro. Dat overschot werd gebruikt om investeringen te kunnen doen zonder te lenen. Onze doelstelling voor 20-25 is een exploitatie-overschot van minimum 1.000.000 euro, maar we hopen er 1.500.000 euro van te kunnen maken.”

Eind 2012 was de schuld van de gemeente 1.650 euro per inwoner. Eind 2019 was dat nog 1.000 euro per inwoner. Dat betekent in totaal nog 8 miljoen euro ipv 13 miljoen euro. Schepen De Meyer zegt dat de doelstelling maximum 8 miljoen schuld is, maar dat er wordt gestreefd naar 6 miljoen euro.

Investeringen

Tussen 2014 en 2019 was er een jaarlijkse investering in gemeente en OCMW van 2.240.000 euro. Tussen 2020-2025 is het plan om jaarlijks 3 miljoen euro te investeren. Die investeringen zullen worden betaald met het overschot op de exploitatie, subsidies, de vermindering van het kasoverschot, leningen en de verkoop van patrimonium. Daarnaast is het de bedoeling om de belastingdruk in lijn te brengen met de omliggende gemeenten, aldus het gemeentebestuur.

Leefbare dorpskernen

“We willen vooral werk maken van een bruisend dorpsleven, een fietsvriendelijk Heuvelland en een duurzaam klimaat- en milieubeleid”, aldus de schepen. Andere beleidsdoelstellingen zijn onder meer van Heuvelland een topbestemming maken voor zowel inwoners als bezoekers, creatief en duurzaam ondernemerschap in de kijker plaatsen, een duurzame mobiliteit en leefbare dorpskernen.

In het kader van een bruisend dorpsleven is de gemeente bezig met het ombouwen van de kerk in Kemmel tot een ontmoetingscentrum. Andere speerpunten zijn het verhogen van de toelagen, het versterken van de samenwerking met academies, een verdere samenwerking met CO7 en een eigen aanvullend cultuurprogramma.

Op vlak van fietsvriendelijkheid worden fietsverbindingen uitgewerkt: Westouter-Poperinge, De Klijte-Dikkebus, Kemmel-Wijtschate, aankopen van grond langs Dikkebusstraat voor een fietsverbinding tussen Loker en Dranouter.

Wagenpark vervangen

Op het gebied van duurzaam milieu- en klimaatbeleid voorziet de gemeente de openbare verlichting over te schakelen op LED-verlichting. Ook zet Heuvelland in op het maximum hergebruik van water in eigen patrimonium en wordt het klassiek wagenpark vervangen. De gemeente investeert ook in zonnepanelen op eigen gebouwen. Er wordt verder werk gemaakt van gescheiden riolering: in Dranouter (2020), De Klijte (2023) en Wijtschate (2020).