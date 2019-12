Toekomstige sommeliers leren de kneepjes van het wijnmaken op wijndomein Entre-Deux-Mont Christophe Maertens

10 december 2019

18u28 2 Heuvelland De leerlingen van het 7de specialisatiejaar Sommelier van Ter Groene Poorte in Brugge leren van Martin Bacquart van Entre-Deux-Monts hoe ze wijn moeten maken. Dinsdag stelden ze op het domein in Westouter hun eigen sommelier blend samen. “Het is belangrijk dat je als sommelier het product goed kent. Je kan veel beter praten over wijn, als je weet hoe die tot stand is gekomen.”

“Elk jaar maken de leerlingen van het specialisatiejaar Sommelier van onze school, met hulp van wijnbouwer Martin Bacquaert, hun eigen Sommelier Blend”, zegt Daan Vanslembrouck, woordvoerder van Ter Groene Poorte. “We leren wijnen proeven en onze eigen smaak creëren. Onze leerlingen komen hier in oktober al de druiven plukken, we gisten en persen en daarna stellen we de wijnen effectief samen. Vandaag gaan we het resultaat proeven, ik ben benieuwd.”

Leerkracht Erik Desmarets treedt zijn collega bij. “We maken vandaag (dinsdag, nvdr) de nieuwe Sommelier Blend 2019 van Ter Groene Poorte. Het is belangrijk dat je als sommelier het product goed kent. Je kan veel beter praten over wijn, als je weet hoe die tot stand is gekomen. Op die manier ga je het product veel meer gaan appreciëren.”

Instructierestaurants

De leerlingen proeven de verschillende druivensoorten die op het domein te vinden zijn en beslissen daarna welke te gebruiken voor de blend. “We proberen een frisse aromatische wijn te maken”, aldus Erik Desmarets. “De zelfgemaakte wijnen worden verkocht in onze instructierestaurants op school, mousserende wijn als aperitief en witte wijn voor bij de gerechten. Ook verkopen we de wijn om de studiereis te helpen bekostigen. Elk jaar opnieuw is er een nieuwe sommelier blend, maar die is telkens anders. Soms is het weer daar de oorzaak van, soms hebben onze leerlingen een andere smaak. We hebben geluk dat Martin ons helpt en stuurt, maar hij laat de studenten een beetje vrij. Ook hij wil niet elk jaar dezelfde wijn maken.”

“Wat we doen is een goede oefening voor toekomstige sommeliers”, zegt wijnmaker Martin Bacquaert. “Normaal proeft een sommelier altijd afgewerkte wijnen, maar hier worden onafgewerkte producten geproefd. De leerlingen beslissen samen met mij welke samenstelling ze gebruiken voor hun wijn. Het is geen simpele opdracht, geloof mij. Maar met de geschikte begeleiding lukt dat wel. We maken ze duidelijk dat een wijn maken veel meer is dan gewoon druiven plukken en persen. Het kost bloed, zweet en tranen om tot een goed product te komen.”

Event Butler

Margot Baelemans (19) uit Vosselaar is een van de leerlingen die de wijn helpt samenstellen. “Ik heb op onze school de hotelopleiding gevolgd en daarna nog een jaar Event Butler. Nu ben ik bezig met mijn specialisatiejaar Sommelier”, aldus de jongedame. “Ik heb dit jaar er bijgenomen omdat ik later mijn eigen tapas- en wijnbar wil openen. De opleiding is heel intensief en behandelt niet alleen wijn, maar ook andere dranken zoals koffie. Maar wat we hier doen is heel interessant. We leren alles rond wijn en gaan zelfs op studiereis naar Chili, waar ik wel naar uitkijk.”

“We proberen de opleiding zo breed mogelijk te maken. De lessen gaan over het productieproces tot het degusteren, zowel in binnen- als in buitenland. Vandaar de studiereis naar Chili”, aldus nog Daan Vanslembrouck.

Nieuw product

Martin maakt van de gelegenheid gebruikt om nog even reclame te maken voor de nieuwe magnumfles. “We verkopen voor het eerst een magnumfles”, aldus de wijnbouwer. “Er was vraag naar zo’n product. Bubbels worden vaak met meerderde mensen samen gedronken. Een gewone fles is dan vaak te klein.” De fles is gevuld met ‘Wiscoutre’, een mousserende wijn die sinds 2009 op het terrein wordt geproduceerd. De wijn viel al meermaals in de prijzen.