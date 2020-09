Thomas Joseph zondag in de Antwerp Port Epic, “het is een koers die me als ex-veldrijder moet liggen“ Erik De Block

11 september 2020

18u47 0 Heuvelland Eerstejaarsprof Thomas Joseph uit Kemmel rijdt zondag met Tarteletto-Isorex de Antwerp Port Epic. Met onderweg veel kasseien en onverharde stroken. “Ik vind dat een redelijk mooie koers”, zegt Thomas Joseph. “Ik stond er al drie keer aan de start. Vorig seizoen werd ik er vijftiende. Het is een koers die me als ex-veldrijder moet liggen.“

“Met de ploeg zijn we woensdag de omloop gaan verkennen. Het is hopen op een goede dag. Omwille van het coronavirus mis ik koersritme. Dat wordt zondag mijn grootste tegenstander. Dat gebrek aan koersritme kan me zuur opbreken. In de Dwars door het Hageland draaide ik goed mee maar op het einde kreeg ik krampen en was het op. Ook in Brussels Cycling Classic vorig weekend draaide ik goed mee. De laatste kilometers waren er te veel aan.”

“Het is moeilijk We kunnen natuurlijk gaan trainen maar koersen is anders. Worldtourploegen hebben meer budget en meer keuze qua programma. Zo kunnen ze meer naar het buitenland. We gingen normaliter de Doltcini Cup en de laatste week van juli de Ronde van Bulgarije rijden, maar daar is het code rood en gingen we na onze terugkeer veertien dagen in quarantaine moeten gaan. In overleg met de ploegleiding werd besloten om geen risico te nemen.”

“Volgende week zaterdag start ik in een kermiskoers in Eernegem. Tussen de beloften en elite zonder contract. In dat soort wedstrijden mogen we door de omstandigheden aan de start komen. Nadien volgt op 20 september de Gooikse Pijl en dan twee dagen later het BK. In functie van het kampioenschap ben ik wel tevreden dat ik nog enkele wedstrijden kan rijden.”

De jongere broer van gewezen prof Stijn Joseph is bezig aan zijn eerste seizoen en is eind contract. “Er is over de toekomst nog niet gesproken”, zegt de gewezen veldrijder. “Ik hoor dat de ploeg verder doet en veel verschuivingen verwacht ik niet. Ik hoop op een tweede kans en heb er alvast goed oog in.”

“Ik leg mezelf geen druk op. In het begin van het seizoen voelde ik dat ik een stap vooruit had gezet. Tot het coronavirus uitbrak. Niemand had gedacht dat het zo lang zou duren.”