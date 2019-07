Theaterweekend in Westouter met Spots op West LBR

07 juli 2019

12u39 0 Heuvelland Meer dan veertig amateurgezelschappen uit de hele wereld brengen dit weekend een gevarieerd aanbod aan voorstellingen tijdens het theaterfestival Spots Op West in Westouter.

De hele gemeente is ingepalmd door de talrijke amateurgezelschappen. Het festival is ondertussen al toe aan zijn zeventiende editie. Nieuw is dat Spots op West voortaan een internationaal luik heeft. Dit jaar zijn er 5 groepen uit Argentinië, Cuba, Malesie, Finland en Algerije. Ze geven een voorstelling, maar ze bieden ook een workshop aan. Er is gewoon theater, maar ook musical en verteltheater. Jaarlijks trekt het theaterfestival heel wat volk naar Westouter en ook dit jaar is de organisatie overtuigd van deze editie. Het ziet er naar uit dat het bestaande record wordt verbroken van verkochte tickets. Het festival trekt jaarlijks zo’n 3.000 bezoekers.