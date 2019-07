Theaterfestival Spots op West: “Fijne voorstellingen uit eigen land en verrassend theater uit uithoeken van de wereld” Christophe Maertens

03 juli 2019

21u31 0 Heuvelland In Westouter vindt dit weekend voor de zeventiende keer het theaterfestival Spots Op West plaats. Het festival, dat inzet op locatietheater, biedt vanaf nu om de twee jaar een aanbod aan internationale voorstellingen.

Het jaarlijkse theaterfestival staat volgens de organisatoren weer garant voor leuke en ontroerende voorstellingen op mooie locaties. In de spiegeltent, speciaal voor het festival op het dorpsplein opgetrokken, is er elke avond livemuziek en ambiance. Nieuw is dat Spots op West voortaan een internationaal luik kent. Opendoek, de organisatie die Spots op West organiseert, gaat een samenwerking aan met Bund Deutscher Amateurtheater (BDAT). Dat is de Duitse tegenhanger die elke twee jaar in het Duitse Rudolstadt het internationale festival Theaterwelten op poten zet. “Het is een fijne samenwerking”, zegt Frank Verdru van Spots op West. “Zo hebben we deze week onder andere Argentijnen, Cubanen en Algerijnen op bezoek. Voor hen hebben we een verblijfsprogramma uitgewerkt. We doen een Flanders Fields Tour en gaan naar Kunstenfestival Watou.”

Aantal bezoekers

Dit jaar worden een paar nieuwe locaties in gebruik genomen, zoals de serre op de hoek van de Langedreef met de Hoge Voutestraat, de Ravelput en de pastorij aan de Hellegatstraat. Van lokale groepen komen de leerlingen speltheater van Academie Ieper het beste van zichzelf geven. Het festival kent ook al een goede voorverkoop. “We zijn hoopvol dat we een recordaantal toeschouwers over de vloer zullen krijgen”, gaat Frank verder. “Dat ligt nu op drieduizend bezoekers, maar we willen het wel beheersbaar houden. Voor ons is de ambiance en sfeer belangrijker dan een recordaantal bezoekers.”

Dit jaar hebben zich 117 groepen ingeschreven. “Daarvan zijn er 35 geselecteerd voor 40 tot 45 voorstellingen. We proberen altijd een mooi niveau te halen.” Spots op West kiest voor korte voorstellingen. Elk optreden duurt maximaal 45 minuten. Dat geeft bezoekers de kans te proeven van veel verschillende vertoningen.

Het secretariaat is dit jaar verhuisd naar het KSA-lokaal en gaat donderdag om 10 uur open. “Er zijn een aantal voorstellingen uitverkocht, maar er zijn voor veel optredens zeker nog kaarten.” Op donderdagavond 4 juli gaat Spots op West van start. Meer info op www.opendoek.be/spotsopwest.