Textielinzameling tijdelijk stopgezet: container niet meer geledigd Christophe Maertens

03 april 2020

09u48 0 Heuvelland Ook in Heuvelland wordt de inwoners gevraagd geen textiel meer te deponeren in de textielcontainer.

“De aanvoer van textielafval is de laatste weken, na het invoeren van de corona-maatregelen, gigantisch gestegen. De maatregelen van de overheid om verplaatsingen te beperken en om in ‘ons kot’ te blijven, is voor iedereen blijkbaar een stimulans om de voorjaarsopruiming, die we kennen en jaarlijks verwachten, nog meer ter harte te nemen”, klinkt het. “Wij vragen om het textiel thuis bij te houden en deze tijdelijk niet meer te deponeren in de textielcontainers. De textielcontainers worden voorlopig ook niet meer geledigd.”