Tentoonstelling ‘Landschap in versnelling’ in Bezoekerscentrum Christophe Maertens

16 juli 2019

10u29 0 Heuvelland In het Bezoekerscentrum ‘Het Heuvelland’ in Kemmel is de tentoonstelling ‘Landschap in versnelling’ nog tot 29 februari volgend jaar te bekijken.

“Het Heuvellands landschap straalt rust uit, het herinnert aan vroeger. Hier aan de grens, ver van het drukke binnenland, lijkt de tijd stil te staan”, klinkt het in het Bezoekerscentrum. “Maar dat is slechts schijn. Tijdens de tweede helft van de 20de eeuw is er veel veranderd, en steeds aan een sneller tempo. In de tentoonstelling ‘Landschap in versnelling’ plaatsen we oude prentkaarten, foto’s en filmpjes van eind van de jaren ’50 naast hedendaags materiaal. We bekijken hoe het grondgebruik, de bewoning, de mobiliteit, het toerisme, het landschapsschoon en de natuur het Heuvellandse landschap en zijn dorpen hebben gevormd. Met deze verhalen trekken we dit landschap in: we kijken naar vroeger, naar nu en de keuzes die we voor de toekomst hebben. Getuigenissen van bewoners en bezoekers passen we in onze verkenning in.”

De tentoonstelling is gratis te bezoeken op het 2de verdiep van het Bezoekerscentrum in Kemmel.