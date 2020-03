Tablets voor bewoners zorgcentrum: “Op die manier kunnen ze met de buitenwereld communiceren.” Christophe Maertens

19 maart 2020

08u00 0 Heuvelland De bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Medard in Heuvelland kunnen in deze moeilijke periode communiceren met de buitenwereld via Skype, nadat het gemeentebestuur tablets aankocht.

“De hele coronacrisis is voor iedereen een grote uitdaging, maar zeker voor senioren is dat het geval”, zegt burgemeester Marc Lewyllie. “Omdat ze een kwetsbare doelgroep zijn, is het aangeraden zo weinig mogelijk contact te hebben met anderen. Maar anderzijds is net voor die doelgroep het sociaal contact natuurlijk enorm belangrijk.”

“In ons woonzorgcentrum doen we er alles aan om de bewoners niet helemaal af te snijden van de buitenwereld tijdens het bezoekverbod”, gaat de burgemeester verder. “Zo kochten we een aantal tablets aan om het contact via skype met de bewoners te kunnen opstarten. Er werd een aparte Facebookpagina van het WZC gemaakt om op die manier te kunnen communiceren met familie van de bewoners. Verder wordt er voorzien in extra animatie om het gemis aan bezoek wat te compenseren.”

Nood aan een praatje

“Maar niet alleen in het WZC zijn senioren die extra aandacht en zorg nodig hebben”, zegt schepen van Senioren Hilde Stragier. “De seniorendienst Nestor moet alle niet-dringende bezoeken en activiteiten uitstellen, maar de boodschappendienst blijft behouden. Zo hoeven de senioren hun huis niet uit om toch hun boodschappen thuis geleverd te krijgen.”

Omdat ook eenzaamheid bij het ouder deel van de bevolking een groot probleem is, zeker nu alle activiteiten als het dorpsrestaurant, misvieringen, ontmoetingsdagen zijn geschrapt. Daarom is in samenwerking met de seniorenraad een telefoonnummer opgestart bemand door vrijwilligers.

Wie nood heeft aan een babbel kan elke dag, ook in het weekend, tussen 13 uur en 21 uur terecht voor een luisterend oor op 0471/53.13.03. Een vrijwilliger is beschikbaar voor een vertrouwelijk gesprek. Wie door een zorgbehoefte niet in staat is om zelf boodschappen te doen kan terecht op het nummer 057/45.04.50 of mail naar nestor@heuvelland.be.