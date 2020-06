Tabaksdieven Westouter zijn met drie en rijden in stokoude Mercedes met defect achterlicht VHS

17 juni 2020

18u08 0 Heuvelland Er is meer informatie over de dieven die recent toesloegen in een tabakshandel in Westouter. De daders zijn met drie, zo blijkt. Hun vluchtwagen vertoont enkele opvallende kenmerken.

Het buurtinformatienetwerk verspreidt een nieuwe oproep tot alertheid in verband met de tabaksdieven die een week geleden toesloegen in een winkel op de Zwarteberg in Westouter. Er is een betere beschrijving van hun vluchtwagen en ook over de manier waarop ze tewerk gaan, is intussen meer bekend.

Twintig jaar oude Mercedes

De daders parkeren hun voertuig in de onmiddellijke nabijheid van de zaak. Een van hen stapt de winkel binnen en grist enkele emmers tabak mee. Een tweede verdachte wacht hem op aan de voordeur, hij moet er vermoedelijk voor zorgen dat zijn kompaan zonder problemen weg kan komen. Samen lopen ze vervolgens naar hun vluchtwagen, een zwarte Mercedes van de E-klasse, waarin een derde verdachte klaar zit om met hen weg te scheuren. De Mercedes, zo weet de politie intussen, is van het bouwjaar 2000 en heeft een Franse kentekenplaat. Het voertuig heeft zwarte wielen. Het rechterachterlicht werkt niet. Het knipperlicht rechts achteraan werkt aan dubbele snelheid. Het voertuig heeft een wit of in elk geval lichtkleurig interieur, mogelijk met getinte ruiten.

Wie informatie heeft over de verdachten, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.