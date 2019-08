Succesvolle Wijnfeesten in Kemmel Christophe Maertens

16 augustus 2019

16u56 1 Heuvelland In het Warandepark in Kemmel vonden donderdag de Wijnfeesten plaats. Er daagden heel wat liefhebbers op.

Verschillende wijnbouwers uit de regio kwamen hun producten aanbieden, maar er was niet alleen wijn te vinden, ook streekproducten werden aangeboden. Sommeliers José Lemahieu en Erik Desmarets gaven masterclasses over de wijnbouw in Heuvelland. Wie wijn wou proeven, kocht een wijnglas en kon daarop bij de aanwezige wijnbouwers het lekkere vocht degusteren. Het evenement blijft succes kennen, want ook voor deze editie daagde heel wat volk op. Mensen vonden een plaatsje op het gras om er van een glaasje wijn te genieten, terwijl ze naar een streepje muziek konden luisteren.