Succesvolle Over The Top tussen Wijtschate en Kemmel Christophe Maertens

13 oktober 2019

11u45 0 Heuvelland In Heuvelland vond zaterdagavond het sportevenement Over The Top, Run & Bike plaats. Het was meteen een schot in de roos.

Vzw De Zeven organiseerde dit jaar voor 5de keer een loopevenement. Na enkele trails stond nu Over The Top op poten, een run & bike-evenement. De uitvalsbasis was sporthal De Croonaert in Wijtschate. Van daar uit vertrokken de deelnemers in duo voor een tocht van 16 km, waarbij een mountainbike werd gebruikt. De tocht ging over de Kemmelberg en terug. De opdracht voor de duo’s was samen te blijven. De sporters konden zelf bepalen wanneer ze wisselden met de fiets. Het parcours was heuvelachtig en voor een groot stuk offroad. De organisatoren zorgden voor allerlei animatie, zoals een orkestje. De Over The Top bleek meteen een schot in de roos.