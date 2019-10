Stoffelijke resten soldaten Hill 80 krijgen laatste rustplaats Christophe Maertens

07 oktober 2019

17u18 1 Heuvelland In Wijtschate krijgen donderdag dertien gesneuvelde Gemenebest soldaten uit WO I een laatste rustplaats. Vrijdag worden in Langemark 73 Duitse militairen begraven. Alle slachtoffers werden aangetroffen bij archeologisch werken op site Hill 80 in Wijtschate.

Twee jaar geleden werd op een akker aan wijk De Kapellerie in Wijtschate een archeologisch opgraving verricht waarbij honderd stoffelijke resten van gesneuvelde soldaten werden bovengehaald. Op de plek stond vroeger de Kapelleriemolen en die werd verwerkt in een Duitse loopgravenstructuur. Dat gebeurde nadat de Duitsers in 1914 Wijtschate, toen nog Wytschaete, veroverden. Hill 80 was een strategisch punt met een mooi zicht over de stad Ieper. De Gemenebest strijdkrachten namen de site terug in tijdens de Slag om Mesen op 7 juni 1917, maar op 16 april viel het stuk land weer in Duitse handen. Het dorp werd uiteindelijk door de geallieerden ingenomen in september 1918.

Crowdfunding

Hill 80, die onder de grond zat verstopt, dreigde verloren te gaan toen een bouwpromotor aankondigde dat hij er een woonproject wilde bouwen. De wet verplicht de bouwheer een archeologisch onderzoek te laten uitvoeren, maar Hill 80 op een deftige manier onderzoeken, kostte te veel geld om het woonproject nog rendabel te houden. Archeoloog Simon Verdegem kon via crowdfunding 178.891 euro op tafel te leggen, gedoneerd door 2.627 donateurs uit 41 landen. Het archeologisch team werd geleid door hoofdarcheoloog Simon Verdegem en militaire historici professor Peter Doyle en Robin Schäfer en ondersteund door vijftig professionele archeologische vrijwilligers en 88 crowdfunding-vrijwilligers. ‘Dig Hill 80’ legde 550 meter loopgraven bloot, groef 430 bomkraters op en vond de stoffelijke resten van 110 soldaten, waaronder Britten, Fransen, Duitsers en Zuid-Afrikanen.

Begrafenisplechtigheid

Op donderdag krijgen dertien Gemenebest oorlogsslachtoffers waarvan de stoffelijke resten op Hill 80 werden aangetroffen een laatste rustplaats op het CWGC Wytschaete Military Cemetery. “De begrafenisdienst, uitgevoerd door Patrick O’Driscoll, kapelaan van het 1ste bataljon van de Royal Regiment of Fusiliers, wordt georganiseerd door het Joint Casualty and Compassionate Centre van het Britse Ministerie van Defensie, beter bekend als de ‘Oorlogsdetectives’”, weet woordvoerster Louise Dujardin van de CWGC. “De Commonwealth War Graves Commission plaatst de grafstenen voor de dertien soldaten en zal voor altijd voor hun graven zorgen, zodat zij nooit zullen worden vergeten.”

Het Joint Casualty and Compassionate Centre (JCCC) is een onderdeel van het Britse Ministerie van Defensie. JCCC staat in voor het onderzoek en de identificatie, of toch de poging tot, na het vinden van Britse soldaten die stierven tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De dienst is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de begrafenisdienst met volledige militaire eer. De ‘oorlogsdetectives’ sporen de levende nabestaanden op, zodat zij aanwezig kunnen zijn op de dienst.

Daags nadien worden op de Duitse oorlogsbegraafplaats in Langemark de stoffelijke resten van de Duitse soldaten begraven. Een jeugdorkest en een koor, samengebracht door drie Duitse en Britse scholen, zullen een deel van de muziek verzorgen.