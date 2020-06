Stier valt gepensioneerde landbouwer (68) aan: slachtoffer zwaargewond Hans Verbeke

19 juni 2020

12u53 0 Heuvelland Op een veeteeltbedrijf in de Kraaistraat in Wijtschate heeft een stier vrijdagvoormiddag een gepensioneerde landbouwer aangevallen. Zijn echtgenote kon erger voorkomen.

Het ongeval gebeurde in een grote stal waar tientallen runderen stonden. De landbouwer wilde een stier overbrengen naar een andere box. Hij opende een hek, waarna de stier hem aanviel. Het slachtoffer werd verschillende keren geraakt en tegen een metalen afsluiting geworpen. Hij liep onder andere een beenbreuk op. Zijn echtgenote kon met een riek de stier verjagen. Omdat er geen medisch team beschikbaar was in de regio vloog de MUG-heli naar Wijtschate. Het slachtoffer werd uiteindelijk in een ziekenwagen naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht.