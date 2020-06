Stier valt gepensioneerde landbouwer (68) aan, echtgenote kan beest verjagen met riek: slachtoffer zwaargewond Hans Verbeke

19 juni 2020

12u53 16 Heuvelland Op een veeteeltbedrijf in de Kraaistraat in Wijtschate heeft een stier vrijdagvoormiddag een gepensioneerde landbouwer aangevallen. Zijn echtgenote kon erger voorkomen.

Het ongeval gebeurde in een grote stal waar tientallen runderen stonden. “We wilden een stier overbrengen naar een andere box”, zegt Maria Dejonckheere, de echtgenote van slachtoffer Fernand Dauchy. “Mijn man opende een hek, waarna de stier hem zonder enige reden plots aanviel. Fernand werd verschillende keren geraakt en tegen de metalen afsluiting van de box geworpen. Hij liep een dijbeenbreuk op.”

Met de riek

Maria Dejonckheere bleef koelbloedig en reageerde alert. “Ik had een riek vast en heb daarmee de stier verschillende keren geprikt om hem weg te houden van mijn echtgenote. Dat lukte.”

Ook zoon Bram, die het veeteeltbedrijf een tijdje geleden heeft overgenomen, beseft dat de familie aan het ergste is ontsnapt. “Zo’n stier hou je niet tegen met een gewone stok, daar loopt die los doorheen. Ma had het geluk dat ze met de riek onmiddellijk kon tussenkomen. We zijn ook dankbaar dat de MUG-heli tot hier is gevlogen. Er was op de grond geen medisch team beschikbaar en dus kwam die via de lucht vanuit Brugge. Daardoor was hier toch snel een dokter aanwezig. Nog maar eens het bewijs dat het voor onze steden en gemeenten loont om te blijven investeren in de MUG-heli.”

Vrijdag al operatie

Fernand Dauchy werd uiteindelijk in een ziekenwagen naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht. Hij werd er vrijdag nog geopereerd aan zijn gebroken dijbeen. “Dat wordt een tijdje revalideren, maar in dit geval moeten we tevreden zijn dat het daar bij blijft”, besluit zoon Bram. “Vader zal zich noodgedwongen een beetje koest moeten houden, maar zoals het er nu naar uitziet, komt alles wel weer goed.”