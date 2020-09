Start renovatie van de Dries in Kemmel: “In een eerste fase worden alle bomen gerooid” Christophe Maertens

30 september 2020

16u41 2 Heuvelland Op maandag 5 oktober starten de omgevingswerken op de Dries te Kemmel. De paardekastanjes, die sterk zijn aangetast, worden vervangen door de krimlinde.

“De gezondheid van de oorspronkelijk 22 witte paardekastanjes op de Dries gaat al enkel jaren sterk achteruit, vooral na aantasting door de paardenkastanjemineermot begin jaren 2000”, aldus schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “In tussentijd werden al vijf afgestorven bomen verwijderd, de overige bomen zijn in slechte conditie. Slechts twee bomen zijn weinig aangetast.”

Krimlinde

Om terug een mooie Dries te bekomen liet het gemeentebestuur, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, een beheerplan opstellen door een landschapsarchitect. Maandag begint de eerste fase van de werken, waarbij alle bomen worden gerooid, het grasveld genivelleerd en heringezaaid. De werken zullen ongeveer 5 dagen duren. In een tweede fase, volgend najaar, worden 22 nieuwe bomen aangeplant. Het bestuur koos voor lindes, die zijn beter aangepast aan de lokale omstandigheden en meer bestand tegen ziekten. “Zo wordt teruggegaan naar de oorspronkelijke soort die in 1670 werd aangeplant. Als soort kiezen we voor de krimlinde. Deze soort is nauw verwant en sterk gelijkend op onze inheemse zomerlinde, maar biedt als extra voordelen dat deze minder gevoelig is voor bladluizen en zo minder honingdauw geeft en daarnaast ook minder last heeft van wortelopslag.”

De soort wordt tegenwoordig courant gebruikt bij openbare groenaanplantingen.