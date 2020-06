Stapel stro zet koestal in lichterlaaie in Wijtschate, koeien raakten verbrand LSI

05 juni 2020

16u50

Bron: LSI 14 Heuvelland In Wijtschate is vrijdagnamiddag een koestal uitgebrand. Volgens het parket raakten zo’n 70 koeien verbrand en moesten door een vee-arts afgemaakt worden.

De brand in de stal van landbouwer Geert Vandeputte in de Kaleutestraat ontstond rond 14.30 uur. Een stapel stro vatte vuur en zette het hele dak van de stal in lichterlaaie. Een zwarte rookpluim was tot kilometers ver te zien. Mogelijk is er asbest bij de brand vrijgekomen. In de stal stonden tientallen koeien. De eigenaar slaagde er samen met brandweer en politie in de dieren naar een nabijgelegen weide te jagen.

Brandwonden

Enkele tientallen dieren liepen toch brandwonden op en moesten door een vee-arts afgemaakt worden. De brandweer kreeg het vuur vrij snel onder controle, maar het stro moet nog nageblust worden. Dat karwei zal waarschijnlijk nog enkele uren duren. Volgens de eerste vaststellingen van een deskundige van het parket ontstond de brand door biologische broei in het verst geoogste stro.