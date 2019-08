Sportreeksen in het najaar Christophe Maertens

09 augustus 2019

11u22 0 Heuvelland De gemeente Heuvelland organiseert verschillende sportreeksen voor het najaar.

Daarnaast wordt er vanaf 19 september iedere donderdag van 19.30 uur tot 20.30 uur in de sporthal van Wijtschate een Fitcamp op poten gezet. Daarbij wordt het hele lichaam getraind, maar is er ook ruimte voor fun. Ook op donderdag maar dan in OC De Fontein in De Klijte is een uurtje BBB, trainen zonder materiaal, gewoon op een matje. Tenslotte bezorgt lerares Welmy de deelnemers een uurtje dans in OC De Galoye in Loker. De Zumba vindt iedere dinsdag plaats tussen 20 uur tot 21 uur in OC de Galoye in Loker en dat vanaf 3 september. Inschrijven verplicht. Meer info via sport@heuvelland.be of 057/450470.