SK Nieuwkerke krijgt nieuwe kleedkamers en kantine Christophe Maertens

28 april 2020

15u55 0 Heuvelland Onder andere de kleedkamers en de kantine op de terreinen van voetbalclub SK Nieuwkerke zijn dringend aan vernieuwing toe. De gemeenteraad stelt daarvoor nu een ontwerper aan.

“In Westouter zijn we volop aan het bouwen aan de nieuwe voetbalinfrastructuur, maar ook in Nieuwkerke is de accommodatie dringend aan een vernieuwing toe”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Maandagavond bevestigde de gemeenteraad de beslissing van het schepencollege om een ontwerper aan te stellen. In samenspraak met de voetbalclub werd een programma opgesteld en nu worden architecten aangeschreven om een project te ontwerpen. Goede vooruitzichten dus voor SK Nieuwkerke.”