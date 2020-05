Schepen schrijft open brief aan minister Weyts: “Open onze landelijke scholen en isoleer kinderen per klas met hun leerkracht” Christophe Maertens

06 mei 2020

16u03 3 Heuvelland Wieland De Meyer, schepen van Onderwijs in Heuvelland (Gemeentebelangen), zegt dat de drie onderhandelende partijen er een zootje van maken bij de heropening van de scholen. Hij schreef daarvoor een open brief naar minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

“In het hele proces werden directies, leerkrachten, ouders en vooral kinderen niet gehoord”, zegt Wieland De Meyer. “Hen verantwoordelijkheid geven in plaats van uniforme regelneverij te brengen zou nochtans veel problemen oplossen. Voor onze landelijke dorpsscholen ligt de oplossing voor het rapen: open de scholen en isoleer kinderen per klas met hun leerkracht. Dat is het veiligst voor de leerkrachten, ouders én onze kinderen. Want heeft iemand de stem van de kinderen al gehoord na 8 weken eenzame opsluiting?”

“Gelukkig hebben we in Heuvelland enorm geëngageerde directies en leerkrachten die in de beste omstandigheden hun verantwoordelijkheid nemen, maar we verwachten dringend actie van minister Ben Weyts”, klinkt het.