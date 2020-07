Heuvelland

De menukaart van eetcafé ’t Folk in Dranouter kan je een beetje vergelijken met folkmuziek zelf: we zien veel traditionele gerechten, maar daarnaast ook enkele moderne invloeden. We bezochten het eetcafé tussen twee zomersessies door, die het grote festival Dranouter moeten vervangen. Het bleek de ideale gelegenheid. Lees meer recensies hier