RESTORECENCIE. 't Hellegat in Heuvelland: een joekel van een rib eye met magnifiek uitzicht Joyce Mesdag

11 augustus 2020

16u24 0 Heuvelland Onze recensie van deze week brengt ons in Eetkaffee ’t Hellegat in Heuvelland. De website is een beetje verouderd, maar de keuken blijkt gelukkig iets hedendaagser te zijn.

’t Hellegat ligt op de Rodeberg en vanop het terras aan de straatkant kan je van een magnifiek uitzicht genieten. We hoeven dus geen twee keer na te denken als we kunnen kiezen tussen een tafeltje met dat mooie uitzicht, of een tafeltje met zicht op de tuin. We kiezen voor een origineel aperitiefje: apéro Mont Rouge, een drankje op basis van tonic en een lokale rode wijn. Ik hou er wel van om niet alleen uit de traditionele porto, cava, of gin-tonic te moeten kiezen als aperitief. Op dit vlak scoort ’t Hellegat alvast goeie punten.

