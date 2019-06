Resten Romeinse villa te bekijken Christophe Maertens

25 juni 2019

10u51 0 Heuvelland In Nieuwkerke (Heuvelland) staat vrijdag een bezoekmoment aan de opgravingswerken aan de nieuwe weg gepland.

Archeologen hebben opgravingswerken gedaan ter hoogte van de geplande ontsluitingsweg voor Clarebout Potatoes in Nieuwkerke. De weg moet het verkeer in de bebouwde kom verminderen. Tijdens het archeologisch vooronderzoek zijn enkele mooie vondsten gedaan. Zo werden er resten van een Romeinse villa blootgelegd. Aan de kant van de Seulestraat werden overblijfselen gevonden van een baksteenoven, wellicht uit de late middeleeuwen. “Dit zijn unieke vondsten”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). Nu vrijdag 28 juni is er voor het publiek een rondleiding en dat om 16.30 uur en een om 18 uur. Afspraak aan de Heirweg nr. 40 in Nieuwkerke.