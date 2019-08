Restaurant Vinke in Westouter Christophe Maertens

30 augustus 2019

07u52 0 Heuvelland In Heuvelland zijn er heel wat restaurants te vinden, maar als het eens wat chiquer mag, is de keuze beperkt. Wij ontdekten Vinke in Westouter, een modern ogend eethuis met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Zeker een bezoekje waard.

Uitgebreid op restaurant gaan eten: het is bij warm weer soms een opgave. Hoge temperaturen scherpen de honger niet aan, maar een mens kan al eens worden verrast. Dat is het geval bij ons bezoek aan restaurant Vinke in Westouter. We nemen het aperitief op het terras, onder een parasol uiteraard. Om te drinken bestel ik een glaasje witte wijn en mijn tafelgenoot heeft zin in een vermout. We krijgen er een fris hapje bij, een stuk maatje met gekonfijte ajuin. Vervolgens zoeken we de koelte op, binnen in de zaak. Als voorgerecht bestelt zowel mijn tafelgenoot als ik een carpaccio van Holstein (rundsvlees dus) met focaccia, koolrabi en lavasijs. Dat laatste geeft meteen een heel welkome frisse toets aan het gerecht. Het voorgerecht is heel lekker, en ook de schikking op het bordje oogt heel mooi.

Om de maaltijd te vervolgen, neem ik mossels van het huis. Die worden opgediend met frietjes, lekkere mayo en een schaaltje sla. Op de mossels is niets aan te merken. Mijn tafeldis neemt een groter risico: hij bestelt duif uit Steenvoorde, met erwt, girolles (een soort paddestoel) en mousseline. Maar ook dat is geen verkeerde keuze, zo blijkt. “Heel lekker”, klinkt het aan de andere zijde van de tafel.

Om af te sluiten ga ik voor een dame blache en een koffie. Mijn ‘compagnon de route’ ziet het helemaal zitten en kiest ijs met aardbei en coulis én een café glace, een ijskoffie dus.

Restaurant Vinke heeft naast een vaste menukaart een zomermenukaart. Daarop staan enkele ‘eenvoudiger’ gerechten voor passanten (lees, vooral toeristen) die een snelle hap willen. Nadat we hebben betaald, kunnen we met een tevreden gevoel nog een wandeling beginnen in het mooie Heuvelland.

Contactgegevens

Poperingestraat 32

8954 Westouter

057/37.53.05

www.vinke.be



Prijzen

Voorgerecht: 17 euro – 25 euro

Hoofdgerecht: 22 euro – 28 euro

Dessert: 8 euro – 13 euro

Openingsuren

Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondagmiddag

Onze score

Eten: 9/10

Bediening: 9/10

Comfort: 8/10