Restaurant In de Gouden Jaren stopt met drive-in, maar gaat nu ‘bubbelhuisjes’ plaatsen Christophe Maertens Erik De Block

03 juni 2020

16u09 0 Heuvelland De drive-in van restaurant ‘In de Gouden Jaren’ op de Kemmelberg gaat niet meer open. Een anonieme beller verwittigde de politie omdat het te druk was en er zich klanten op de grasweide en de parking bevonden.

Op 1 mei gingen de uitbaters van het restaurant ‘In de Gouden Jaren’ van start met een drive-in. Mensen konden hun wagen op de parking plaatsen en daar, in de auto, hun maaltijd nuttigen. Het werd echter te druk. “In samenspraak met de politie hebben we besloten onze drive-in stop te zetten”, zeggen uitbaters Francky Callens en Valerie Claeys. “Het werd te druk en voor ons te moeilijk om iedereen te controleren. We zijn als uitbater verantwoordelijk voor onze klanten en volgens de letter van de wet kon iedere bezoeker die uit de wagen stapte beboet worden.” De uitbaters hopen nu op betere richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.

De uitbaters willen de komende weken wel nog ‘bubbelhuisjes’ plaatsen. Zo hopen ze vanaf 8 juni toch de volle capaciteit te halen. De bubbelhuisjes zijn houten chalets die deze zomer voorzien waren als slaaphuisjes op de weide van Rock Werchter.