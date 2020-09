Restaurant In De Gouden Jaren Belvedere stopt met de bubbelhuisjes Christophe Maertens

24 september 2020

16u15 1 Heuvelland Nog enkel dit weekend kan een stukje vlees worden gegeten in de bubbelhuisjes van restaurant In De Gouden Jaren op de Kemmelberg.

De uitbaters van het restaurant op de Kemmelberg plaatsten enkele houten chalets op het terrein waarin mensen in hun bubbel coronaproof konden gaan eten. Nu het wat kouder wordt, zullen de bubbelhuisjes verdwijnen. Klanten kunnen dit weekend nog een keer in de huisjes van een maaltijd genieten. Ondertussen past het restaurant ook zijn openingsuren aan. Vanaf vrijdag 2 oktober gaan d de deuren om 12 uur open in plaats van om 14 uur. De andere uren blijven. Meer info via Facebook.