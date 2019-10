Recyclagepark verbouwd Christophe Maertens

25 oktober 2019

15u35 1 Heuvelland Het recyclagepark op de Heirweg in Nieuwkerke was enkele dagen dicht voor vernieuwingen.

Nieuw is dat de kaart met toegang tot het park werd vervangen door de elektronische identiteitskaart. Voor bedrijven is er een nieuwe chipkaart in gebruik genomen. Ook is de bediening vereenvoudigd via een aanraakscherm. Gebruikers kunnen nu hun klantenhistoriek en saldo bekijken via een QR-code.