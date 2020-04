Recyclagepark Heuvelland morgen woensdag weer open Christophe Maertens

07 april 2020

09u49 0 Heuvelland Woensdag 8 april gaat ook het recyclagepark in Heuvelland weer open. Net als elders gebeurt dat onder bepaalde voorwaarden, die indien nodig worden aangepast. “Kom enkel indien echt nodig, zo vermijd je grote wachttijden, zowel voor de anderen als voor jezelf.”

Het recyclagepark in Heuvelland bevindt zich langs de Heirweg in Nieuwkerke en was door de coronamaatregelen tot nu gesloten. Vanaf woensdag 8 april gaat het park weer open.

Er wordt slechts een beperkt aantal bezoekers toegelaten op het park. De mensen wordt gevraagd hun beurt af te wachten in de wachtrij – ook voetgangers en fietsers - en in de wagen te blijven zitten. Maximum 5 bezoekers tegelijkertijd mogen het recyclagepark betreden. Kom alleen, indien echt nodig voor het lossen met twee. parkwachters helpen niet lossen. Aanlevering van asbest is tijdelijk niet toegelaten. Dit omdat alle persoonlijke beschermingsmiddelen gegeven werden aan de medische sector en een veilige verhandeling dus niet gegarandeerd is. Tijdens de eerste openingsdagen (en zolang nodig) wordt er politiecontrole voorzien om de algemene veiligheid en de verkeersveiligheid op de openbare weg te garanderen. Meer info: https://www.heuvelland.be/heropening-recyclagepark.